Россия приостанавливает участие в ДСНВ: что важно знать

Госдума и Совфед единогласно утвердили законопроект

Законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях президент Владимир Путин внес в Госдуму накануне. Причин такого шага много, и упирается все в позицию США. Вашингтон и НАТО в последнее время слишком активно ведут полемику об обязательном нанесении России стратегического поражения, открытым текстом заявляя - это и есть основная цель альянса. В таких условиях продолжать сотрудничество в контексте общего контроля над вооружением не представляется возможным. Москва всего лишь оперативно реагирует на угрозы Запада.

"Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса. Вот они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всю подноготную. Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе - что в США уже идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию во вторник.

В этот раз от Запада будут ожидать не только красивых обещаний, но и действий. Пока же американцы предпочитают, что называется, хитрить и систематически нарушать главные положения ДСНВ о количественных ограничениях соответствующих вооружений. Вашингтон, по сути, переименовал более 100 своих СНВ, чтобы вынести их за рамки документа. Остальное, со слов американцев, просто переоборудовали. Впрочем, российской стороне никаких доказательств не предоставили.

"Нет сомнений, что политика США направлена на фундаментальный подрыв национальной безопасности России. Это прямо противоречит закрепленным в договоре положениям. Члены НАТО, которые десятилетиями практикуют так называемые совместные ядерные миссии и с некоторых пор открыто объявили Североатлантический блок ядерным альянсом, усиливают упор на ядерное оружие в своих концептуальных установках, постоянно заявляют о нацеленности на дальнейшее укрепление повышения боеготовности приписанных к НАТО потенциалов в данной сфере", - отметил замглавы МИД Сергей Рябков.

Российские заявки на посещение американских ядерных объектов систематически отклонялись, экспертам отказывали в визах. От нашей страны Вашингтон требовал безоговорочного подчинения. Американцы стремились лично контролировать наши вооружения. Терпеть подобное отношение дальше просто не представлялось возможным.

Главная цель приостановки ДСНВ - безопасность России. Именно поэтому лидеры фракций схожи во мнениях.

"Абсолютно правильное решение. Но я напомню, что уже некоторое время мы не разрешали в соответствии с этим договором инспектировать наши объекты, в том числе новейшие объекты, которыми мы по праву гордимся. И это было сделано правильно. Под ограничения ни в коем случае не должны попадать наши новейшие разработки - и "Цирконы", и "Кинжалы", и "Посейдоны", и "Пересветы". Это мы оставим все для себя и для тех, кто не понимает, что такое реальная безопасность", - отметил Сергей Миронов.

"Я посмотрел иностранный обзор - какой вой там поднялся! Не войте! У нас триада мощная. И когда говорят о победе над ракетно-ядерной державой, так могут говорить только идиоты или люди, потерявшие всякую личную ответственность", - добавил Геннадий Зюганов.

"Мы надеемся, что когда-то наши оппоненты опомнятся и перестанут творить совершенно несусветные вещи, которые не соответствуют здравому смыслу, не соответствуют принципу единой и неделимой безопасности на планете. Мы не выходили из договора, мы приостанавливаем сегодня участие в нем. Это рациональный и своевременный шаг с нашей стороны", - указал Леонид Слуцкий.

Законопроект обсудили и в Совете Федерации. Сенаторы одобрили его единогласно.

"Сущностный вопрос мы рассматриваем на фоне ежедневных, массированных обстрелов американскими ракетами HIMARS и другими мирного населения: больниц, школ, домов культуры. Вот сегодня только ракета попала в дом культуры, в спортивный комплекс. Ракеты эти наводятся американской разведкой. Они понимают и видят, что они делают. На гражданские объекты, на мирных граждан", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В западных СМИ - коллективная истерика. Журналистов напугало то, что Москва вздумала отстаивать свои права на безопасность. При том, что сами США неоднократно в одностороннем порядке выходили из целого ряда международных договоров, в том числе и из иранской ядерной сделки. Разрешения Вашингтон ни у кого не спрашивал.

Александра Сергомасова, Артемий Мельников, "ТВ Центр"

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