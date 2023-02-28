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США готовят на Украине провокацию с химоружием: что известно

11:31
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Организаторы рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование

Острый психоз, потеря ориентации, нарушения памяти и галлюцинации - все это последствия применения запрещенного химического вещества BZ. И именно его с подачи западных кураторов намерены использовать националисты и обвинить потом Россию. По данным нашего Минобороны, еще 10 февраля в подконтрольный Киеву Краматорск прибыл состав с грузом опасных химикатов. Ранее на Украину были поставлены большие объемы защитных средств - от масок и противогазов до антидотов. А отравляющие вещества уже отправили на машинах к линии соприкосновения.
Минобороны: США готовят на Украине провокацию с применением токсичных химикатов

В Минобороны убеждены: организаторы готовящейся провокации рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование. Но возможности имеющихся в России лабораторий позволяют достоверно определить не только тип примененного химиката, но и страну-производителя.

О том, какими снарядами и из какого вооружения националисты обстреливают города Донбасса, уже известно давно. Поставляемые западом американские HIMARS и французские Caesar бьют по мирным людям практически круглосуточно. В Горловке этой ночью ранен пятилетний ребенок. В Петровском районе Донецка на пути осколков встал холодильник. В противном случае все, кто в момент обстрела находились в небольшом магазине, получили бы ранения.

Весь минувший день ВСУ обстреливали город Алешки в Херсонской области. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Не оставляют националисты и попыток организовать теракты. В Мелитопольском районе Запорожской области сотрудники уголовного розыска обнаружили схрон с боеприпасами. Взрывотехники Росгвардии изучили и уничтожили опасную находку.

Российские подразделения продолжают атаки в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. На участке Сватово-Кременная разведка прощупывает опорные пункты ВСУ, затем их накрывает артиллерия.

Выстрелы гранатомета "Пламя" и ПТРК "Фагот" уничтожают очередное укрытие боевиков. Националисты отступают, но все же оказывают сопротивление. Завязывается стрелковый бой. Разведчиков ВДВ поддерживают бронегруппа на БМД-2К и танк Т-72.

Тактику современного боя наши подразделения оттачивают на полигоне. В тыловом районе спецоперации идет слаживание штурмовых подразделений и групп поддержки. Огневые тройки - гранатометчик, его помощник и пулеметчик - прикрывают идущих в атаку мотострелков.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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