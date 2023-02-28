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Минобороны: США готовят на Украине провокацию с применением токсичных химикатов

08:39
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Их доставили в Краматорск 10 февраля

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов прокомментировал заявление бывшего посла США в России Джона Салливана о якобы имеющих место планах Москвы использовать химоружие в зоне спецоперации.

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"Расцениваем данную информацию как намерение самих Соединенных Штатов и их пособников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов", - приводит слова Кириллова пресс-служба Минобороны.

Он уточнил, что 10 февраля в Краматорск были доставлены химические вещества в вагоне железнодорожного состава, который сопровождали иностранные граждане. Химикаты разгрузили под контролем сотрудников СБУ и представителей командования ВСУ. В вагоне находилось 16 герметичных металлических ящиков. Половина из них имела знак химической опасности.

"Данный химикат (BZ) вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти", - объяснил Кириллов.

По его словам, также в вагоне были размещены пять ящиков с надписью "Си-эс - райот" и три - "Си-ар - райот".

"Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения", - дополнил генерал-лейтенант.

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