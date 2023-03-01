Аншлаг гарантирован: Ирина Купченко отмечает юбилей

Блистательный творческий путь начался со случайной встречи на Мосфильме

Цветов у Ирины Купченко сегодня будет много. Каждый ее выход на сцену - подарок для зрителей. Родному Вахтанговскому его ведущая актриса служит более полувека. Сразу после оваций - единственная возможность поздравить и поблагодарить. Скоро полночь, а на лице - ни капли усталости. Искрящиеся глаза и потрясающая улыбка.

Ее автограф - это всего два слова: удачи и любви. Ирина Купченко прекрасно знает, насколько они важны.

Дочь офицера и учительницы с детства хотела стать балериной. Не взяли из-за высокого роста. Освоив в школьном кружке кинокамеру, мечтала о большом экране. Но попала на него не в качестве оператора. Выпускница Щукинского училища случайно встретила в коридорах Мосфильма режиссера Кончаловского . В результате сыграла главную роль в "Дворянском гнезде", а следом - в "Дяде Ване".

О юной актрисе заговорила вся Москва. Абсолютно новый образ - тургеневской барышни, попавшей в современный мир. А какие партнеры! Смоктуновский, Бондарчук, Леонов.

"Были люди, которые служили той самой планкой, к которой нужно тянуться. Я старалась как могла", - отмечает сама актриса.

Уроки не прошли даром. Ирина Купченко - одновременно хрупкая и твердая, страстная и нежная - может убедить любого. Сделав это трепетно. И с чувством самоиронии у нее все прекрасно.

Жену волшебника Ирина Купченко сыграла лишь однажды. В основном ей - лирической героине - доставались роли очень преданных, но несчастных . Зритель ее любил, сочувствовал. Но после картины "Странная женщина", где героиня бросает мужа с ребенком ради большого и светлого чувства, разразился скандал всесоюзного масштаба. Вплоть до гневных публикаций в газетах.

Это была единственная картина, в которой Ирина Купченко сыграла со своим мужем - Василием Лановым. Они были вместе почти полвека. Супругами, партнерами по сцене, соратниками и единомышленниками. Сейчас она одна спешит в любимый театр. Где ее очень ждут.

Ольга Стрельцова, Юрий Тимошин, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр"

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