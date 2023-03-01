Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Эффект от запуска БКЛ почувствуют жители и гости столицы

Большая кольцевая линия замкнулась. От Текстильщиков до Варшавской, от Марьиной рощи до Сокольников - последние участки БКЛ, которые сегодня приняли первых пассажиров. В торжественной церемонии открытия участвовал президент России, Владимир Путин присоединился по видеосвязи и поблагодарил метростроителей за проделанную работу.

Путин: В сжатые сроки реализован действительно востребованный, как я уже сказал, без всякого преувеличения, грандиозный проект в области метростроения, в целом инфраструктурного развития. По своей протяжённости 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае, нынешнего лидера – кольцевую линию пекинского метро. Но главное, БКЛ качественно изменит всю транспортную систему столицы. Она разгрузит многие автострады.

Собянин: Владимир Владимирович, по традиции я прошу вашего разрешения на пуск большого кольца метро.

Путин? Как Вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю. С Богом!

Собянин: Поехали, ребята!

Первые планы строительства большого метрокольца, отметил президент, появились еще в советские годы. Однако из-за трудности реализации проект долгие десятилетия оставался лишь на бумаге. В 2010-м году столичные власти приняли решение, что тянуть больше нельзя: огромный мегаполис остро нуждается в решении транспортного вопроса. И строительство БКЛ стало одним из таких ответов. Большая кольцевая линия объединила 31 станцию и 3 электродепо. Чтобы проехать по кругу, потребуется почти полтора часа.

"Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. На этот проект работала вся экономика и весь потенциал города Москвы", - отметил Собянин.

И не только. Глава государства отметил, что строительство БКЛ дало заказ многим машиностроительным предприятиям, обеспечило работой десятки тысяч квалифицированных сотрудников. В прокладке тоннелей принимали участие одновременно 23 механизированных тоннелепроходческих комплекса, что стало мировым рекордом. Стройка велась в условиях плотной городской застройки, поэтому требовалось проводить укрепление фундаментов ближайших зданий и сооружений. В конечном счете, БКЛ сделало передвижение по столице удобней и быстрее.

Большая кольцевая линия для миллионов москвичей - это возможность экономить время в пути - до 40 минут, добираться без пересадок и не заезжая в центр. При этом поездка станет не только короче, но и комфортнее. Все станции современные, удобные, а для маломобильных пассажиров создана безбарьерная среда.

Эффект от запуска БКЛ почувствуют все жители и гости столицы. Линии метро разгрузятся на четверть, дороги станут свободнее на 10-15 %. Ежедневно БКЛ, как ожидается, будут пользоваться свыше 57 тысяч пассажиров. Подвижной состав на линии тоже обновили. Мэр Москвы одним из первых проехал в вагоне метро и вспомнил со строителями, с чего все начиналось.

"То, что строилось, скажем, в 11-12-13-м году и то, что сейчас строится, это тоже две большие разницы. По качеству путей, по качеству отделки, по качеству подвижного состава, инженерного обеспечения", - заявил Собянин.

Облик каждой станции уникален. Дизайн определяли в ходе международных архитектурных конкурсов. Например, Сокольники посвящена строительству первых станций московского метрополитена. Повсюду плакаты того времени. Но несмотря на такую ретроспективу, выглядит платформа современно и удобно. Первые пассажиры уже оценили.

Да и сама кольцевая до конца недели будет работать бесплатно. Сегодня же Владимир Путин объявил об учреждении Дня метростроителя. Праздник будут отмечать 1 марта. Тем более, что работы у специалистов остается еще много. После завершения БКЛ город займется строительством новых радиальных направлений.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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