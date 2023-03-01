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Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

18:06
  • среда
  • 01 марта 2023

Эффект от запуска БКЛ почувствуют жители и гости столицы

Большая кольцевая линия замкнулась. От Текстильщиков до Варшавской, от Марьиной рощи до Сокольников - последние участки БКЛ, которые сегодня приняли первых пассажиров. В торжественной церемонии открытия участвовал президент России, Владимир Путин присоединился по видеосвязи и поблагодарил метростроителей за проделанную работу.
Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Путин: В сжатые сроки реализован действительно востребованный, как я уже сказал, без всякого преувеличения, грандиозный проект в области метростроения, в целом инфраструктурного развития. По своей протяжённости 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае, нынешнего лидера – кольцевую линию пекинского метро. Но главное, БКЛ качественно изменит всю транспортную систему столицы. Она разгрузит многие автострады.

Собянин: Владимир Владимирович, по традиции я прошу вашего разрешения на пуск большого кольца метро.             

Путин? Как Вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю. С Богом!

Собянин: Поехали, ребята!

Первые планы строительства большого метрокольца, отметил президент, появились еще в советские годы. Однако из-за трудности реализации проект долгие десятилетия оставался лишь на бумаге. В 2010-м году столичные власти приняли решение, что тянуть больше нельзя: огромный мегаполис остро нуждается в решении транспортного вопроса. И строительство БКЛ стало одним из таких ответов. Большая кольцевая линия объединила 31 станцию и 3 электродепо. Чтобы проехать по кругу, потребуется почти полтора часа.

"Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. На этот проект работала вся экономика и весь потенциал города Москвы", - отметил Собянин.

И не только. Глава государства отметил, что строительство БКЛ дало заказ многим машиностроительным предприятиям, обеспечило работой десятки тысяч квалифицированных сотрудников. В прокладке тоннелей принимали участие одновременно 23 механизированных тоннелепроходческих комплекса, что стало мировым рекордом. Стройка велась в условиях плотной городской застройки, поэтому требовалось проводить укрепление фундаментов ближайших зданий и сооружений. В конечном счете, БКЛ сделало передвижение по столице удобней и быстрее.

Большая кольцевая линия для миллионов москвичей - это возможность экономить время в пути - до 40 минут, добираться без пересадок и не заезжая в центр. При этом поездка станет не только короче, но и комфортнее. Все станции современные, удобные, а для маломобильных пассажиров создана безбарьерная среда.

Эффект от запуска БКЛ почувствуют все жители и гости столицы. Линии метро разгрузятся на четверть, дороги станут свободнее на 10-15 %. Ежедневно БКЛ, как ожидается, будут пользоваться свыше 57 тысяч пассажиров. Подвижной состав на линии тоже обновили. Мэр Москвы одним из первых проехал в вагоне метро и вспомнил со строителями, с чего все начиналось.

"То, что строилось, скажем, в 11-12-13-м году и то, что сейчас строится, это тоже две большие разницы. По качеству путей, по качеству отделки, по качеству подвижного состава, инженерного обеспечения", - заявил Собянин.

Облик каждой станции уникален. Дизайн определяли в ходе международных архитектурных конкурсов. Например, Сокольники посвящена строительству первых станций московского метрополитена. Повсюду плакаты того времени. Но несмотря на такую ретроспективу, выглядит платформа современно и удобно. Первые пассажиры уже оценили.

Да и сама кольцевая до конца недели будет работать бесплатно. Сегодня же Владимир Путин объявил об учреждении Дня метростроителя. Праздник будут отмечать 1 марта. Тем более, что работы у специалистов остается еще много. После завершения БКЛ город займется строительством новых радиальных направлений.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Открытие Большой кольцевой линии Московского метрополитена
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