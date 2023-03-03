Пострадавший в Брянской области мальчик пришел в себя

Его уже навестили мама и старшая сестра

Десятилетний мальчик Федор, который был ранен во время нападения украинских диверсантов, пришел в себя после операции. Сейчас он находится в реанимации, передает "ТВ Центр".

Его уже навестили мама и старшая сестра - врачи разрешили эту встречу. Губернатор региона Александр Богомаз привез юному герою подарки. Он отметил, что Федя повел себя как настоящий мужчина, не растерялся и, несмотря на полученное ранение, спас девочек, которые ехали с ним в машине.

Как рассказывают врачи, операцию, которая длилась четыре часа, ребенок перенес хорошо и вел себя очень стойко даже в самые тяжелые моменты.

"Всегда, везде сестренку свою защищал, в помощи никогда никому не отказывал. Если приболею - он всегда со мной рядом. Он у меня главный защитник дома", - рассказала мама.

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