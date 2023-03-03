По итогам визита Мишустина в Таджикистан подписано девять документов

Мишустин в пятницу обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество

Актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, а также культурно-гуманитарной сфере стали основными темами переговоров главы российского кабмина со своим коллегой - премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Встреча прошла в завершение визита в республику большой делегации из Москвы. Глава нашего правительства подчеркнул, что Таджикистан — стратегический партнёр России в Центральной Азии. Более 70 регионов сегодня напрямую взаимодействуют с районными образованиями, городами в Таджикистане. И все договоренности, которые были достигнуты ранее на уровне глав государств, будут реализованы в полном объёме. По итогам встреч подписаны девять документов.

"Подписываются межправительственные и межведомственные документы о сотрудничестве, о налоговом администрировании в области здравоохранения один документ, таможенное администрирование и других областях. Их практическая реализация как раз будет уплотнять ткань нашей совместной работы", - отметил Мишустин.

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