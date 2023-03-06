Минобороны показало кадры боевой работы "Гиацинтов-С"

Они задействованы в ходе СВО

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных орудий "Гиацинт-С", задействованных в специальной военной операции.

При помощи снарядов калибром 152 миллиметра они уничтожают бронетехнику и замаскированные позиции неонацистов. Наши артиллеристы используют тактику "кочующих орудий" - постоянно меняют позиции, чтобы не допустить попадания под огонь украинских радикалов.

Благодаря высокой скорострельности "Гиацинтов" и профессионализму наших военных с одной точки производят 5-6 выстрелов. Помощь в наведении и корректировке огня оказывают наши разведчики и расчёты беспилотников.

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