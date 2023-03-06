Мишустин рассказал о мерах господдержки для торговли и промышленности

Кабмин окажет дополнительную помощь предприятиям химического сектора

О новых мерах господдержки промышленности, торговли и туризма сообщил в понедельник Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами глава правительства особо остановился на необходимости развития курортов Северного Кавказа как опорного направления для региона.

Кроме того, правительство окажет дополнительную помощь предприятиям химического сектора. И выделит дополнительные средства на поддержку системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли, сообщает "ТВ Центр".

"Мы помогли сотням компаний, которые имеют ключевое значение для нашей экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов. По итогам прошлого года, мы обсуждали это, снижение объёма промышленного производства, несмотря на очень непростые внешние вызовы, составило менее одного процента. А целый ряд сегментов продемонстрировал уверенный рост", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"