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В Киеве и Киевской области прогремели мощные взрывы

08:39
  • четверг
  • 09 марта 2023

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Взрывы прогремели в Киеве, а также Киевской, Сумской и Винницкой областях. Об этом в четверг, 9 марта, сообщают украинские СМИ.
В граничащих с Брянской областью регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, в Киеве и Киевской области отключено энергоснабжение. Такую же информацию сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

Взрывы гремят и на окраинах Днепропетровска, превентивные отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области, сообщает РИА Новости.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал, что наращивание странами НАТО поставок вооружения и техники киевскому режиму не спасает ВСУ от неудач на поле боя. Об этом свидетельствуют крупные потери личного состава украинской армии за последние месяцы. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих.

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