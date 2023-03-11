Пожар в Рузе тушили более трёх часов

Горел цех по производству пластика

Крупный пожар в Подмосковье. Этой ночью в Рузе загорелся цех по производству пластика. Пламя моментально распространилось на площади в пять тысяч квадратных метров.

В здании обрушилась кровля. На место ЧП срочно прибыли экстренные службы. В тушении огня были задействованы 60 человек, два десятка единиц спецтехники. Спасателям потребовалось три с половиной часа чтобы ликвидировать открытое горение, сейчас идет проливка конструкций.

Пострадавших по предварительным данным нет. О причинах происшествия пока не сообщается, передаёт "ТВ Центр".

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