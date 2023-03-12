Детей из зоны СВО пригласили в московский театр

Ребятам показали две постановки

Забыть обо всех невзгодах и погрузиться в волшебный мир театра. В рамках проекта "Юные актёры - детям Донбасса" в Москве состоялись благотворительные показы спектаклей для детей из зоны спецоперации.

Мероприятие прошло в Детском музыкальном театре юного актёра. Публике представили две уникальные постановки - мюзикл легендарного композитора Евгения Крылатова для ребят помладше, а также инновационный спектакль-урок для подростков.

Главные роли наряду с профессиональными актёрами исполнили воспитанники детской театральной студии. Рассказывая о любви и дружбе, зрителей приобщают к духовно-нравственным ценностям, сообщает "ТВ Центр".

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