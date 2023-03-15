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Мишустин рассказал о работе над созданием Фонда поддержки участников СВО

16:06
  • среда
  • 15 марта 2023

Эту идею высказал президент в послании Федсобранию

Работа по поддержке участников спецоперации продолжается. Об этом в среду, 15 марта, рассказал глава правительства Михаил Мишустин во время встречи с депутатами думской фракции КПРФ.
Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших в ходе СВО

Премьер-министр напомнил, что в своем послании к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин высказал идею о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией.

По словам Мишустина, работа в этом направлении "идет полным ходом", а реализацию этого поручения президента "сразу же на контроль поставили".

Глава кабмина напомнил, что главная функция Фонда — оказание тонкой специализированной помощи, при этом "важно, чтобы это была одна точка входа", поскольку "есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат", сообщает РИА Новости.

Ранее Мишустин отмечал, что для адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО президент поставил задачу создать государственный фонд. Работа по формированию такой структуры началась, она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, осуществление реабилитации участников специальной военной операции, а также поможет им пройти обучение.

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