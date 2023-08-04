Полезно знать: нацпроект "Образование"

Учиться у лучших – эффективно, преподавать – престижно

Увлекательно, зрелищно и полезно. Учиться можно не только в школе!

Благодаря национальному проекту "Образование" по всей стране открываются центры дополнительного образования, где дети и подростки могут бесплатно учиться по востребованным направлениям. Найти ближайший легко на портале Национальные проекты.РФ в разделе "Карты".

В центрах "ИТ-Куб" учат программировать, создавать мобильные приложения или образы в виртуальной реальности.

А в технопарках "Кванториум" помогают освоить инженерные направления: лазерные и нейротехнологии, или, например, управление квадрокоптерами.

Есть и "технопарки на колёсах". Такие приезжают в малые населенные пункты и оснащены всем необходимым, чтобы заниматься можно было где угодно. Но главное даже не техника – преподаватели! Все они – опытные профессионалы и владеют нешаблонными методиками.

Учиться у лучших – эффективно, преподавать – престижно. 2023-й в России объявлен Годом педагога и наставника.

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