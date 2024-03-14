Путин открыл строительство высокоскоростной ж/д Москва — Санкт-Петербург

Этот проект обсуждали уже давно

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 марта, по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном началу полномасштабной реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Магистраль пройдет по территории шести российских регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, их население в совокупности насчитывает 30 миллионов человек. Продолжительность поездки без остановок будет составлять всего 2 часа 15 минут.

Путин подчеркнул, что по этому масштабному проекту предстоит большая и напряженная работа, сообщает пресс-служба Кремля.

Проект высокоскоростной магистрали предполагает широкую производственную кооперацию, участие многих трудовых коллективов и инженерных команд, а значит – хороший стимул к развитию получит целый ряд отраслей нашей экономики. Будет сделан ещё один шаг в укреплении технологического суверенитета страны. Основные подходы к реализации этого крупного проекта мы с коллегами недавно обсуждали. Пора переходить к практической реализации.

В феврале, обращаясь к Федеральному собранию с ежегодным посланием, Путин подчеркивал, что регионы должны стать более доступными с точки зрения транспорта. Для этого акценты будут сделаны на развитии региональных дорог. Это поспособствует развитию внутреннего туризма — к 2030 году эта отрасль должна будет приносить до 5% ВВП.

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин рассказал главе кабмина Михаилу Мишустину о восстановлении транспортного сообщения в новых регионах. Ежегодно железные дороги перевозят около миллиарда пассажиров и 90% грузов. Обсуждалось также строительство сети высокоскоростных магистралей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"