Глава государства поблагодарил их за работу

Президент России Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства.

Глава государства поблагодарил за работу бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко, экс-министра энергетики Николая Шульгинова и экс-министра спорта Олега Матыцина и заявил, что у него есть мысли по их дальнейшему трудоустройству.

"Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", – сказал Путин, обращаясь к бывшему вице-премьеру.

Абрамченко курировала в кабмине экологию и агропромышленный комплекс, Матицын и Шульгинов возглавляли министерства с 2020 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе и поздравил членов кабмина с назначением.

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