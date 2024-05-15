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Путин встретился с бывшими членами правительства

15:38
  • среда
  • 15 мая 2024

Глава государства поблагодарил их за работу

Президент России Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства.
Мишустин назвал основную задачу правительства

Глава государства поблагодарил за работу  бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко, экс-министра энергетики Николая Шульгинова и экс-министра спорта Олега Матыцина и заявил, что у него есть мысли по их дальнейшему трудоустройству.

"Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", – сказал Путин, обращаясь к бывшему вице-премьеру. 

Абрамченко курировала в кабмине экологию и агропромышленный комплекс, Матицын и Шульгинов возглавляли министерства с 2020 года.   

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе и поздравил членов кабмина с назначением.

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