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Эстония решила на ночь закрывать границу с Россией

20:54
  • вторник
  • 02 апреля 2024

Власти будут перекрывать КПП между Нарвой и Ивангородом

В Эстонии предложили закрывать на ночь погранпереходы на границе с Россией.
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Идея принадлежит департаменту полиции и погранохраны и МВД. Об этом сообщает государственная телекомпания ERR.

Речь идет о погранпереходе между Нарвой и Ивангородом. Нововведение предлагается запустить с мая.

Сейчас автомобильный пункт пропуска в этом месте границы на ремонте. Он закрыт для транспорта с 1 февраля. А вот пешеходы могут им пользоваться.

Причин закрытия погранперехода в Нарве на ночь несколько. По мнению чиновников, им мало пользуются. К тому же власти не рекомендовали посещать Россию и, по их мнению, поддерживать переход в Нарве круглосуточно – зря расходовать деньги налогоплательщиков.

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Пункт пропуска на эстонско-российской границе
Пункт пропуска на эстонско-российской границе
Пункт пропуска на эстонско-российской границе
Пункт пропуска на эстонско-российской границе
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