Новым главкомом ВМФ стал адмирал Моисеев

Соответствующее назначение сделал Сергей Шойгу

Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ России. О его назначении объявил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС. Также назначены новые главкомы Северного и Черноморского флотов.

Севфлот возглавит вице-адмирал Константин Кабанцов. Черноморский - Сергей Пинчук. Оба были первыми заместителями командующих этими флотилиями.

Александр Моисеев сменил на этом посту Николая Евменова. Адмиралу 61 год. Он родом из Калининградской области. Высшее образование получал в Петербурге в военно-морском училище радиоэлектроники. Большую часть времени служил на подлодках. В 2018 году командовал Черноморским флотом, а с 2019-го - Северным.

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