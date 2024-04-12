"Запад платит Киеву за кровь": кого мобилизуют на Украине

Повестка считается полученной даже без вручения

Мобилизация на Украине, которую всё чаще называют могилизацией, выходит на новый, куда более масштабный уровень. В Раде принят соответствующий законопроект, детали которого власти раскрыли лишь по окончании голосования. Уже известно, что под призыв попадут все, кроме чиновников, их помощников и неожиданно - циркачей. Ну и женщин. Пока. Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Григорьева заявила, что украинки должны идти на фронт, освобождение от мобилизации является "старомодным подходом", от которого надо отказаться.

Буквально несколько дней назад Зеленский признался – Запад устал ждать от Украины принятия закона о мобилизации и даже перешёл к открытому шантажу. Поэтому руководителю киевского режима в ходе очередного интервью пришлось фактически поклясться, что закон будет принят немедленно.

Украинские депутаты, которые аж четыре месяца не могли согласовать правки в законопроект, вдруг приняли его в ускоренном режиме – всего за два дня. Большинство депутатов даже не успело ознакомиться с окончательным вариантом, который утвердил комитет по национальной безопасности и обороне. Впрочем, важные правки – а их было 4 тысячи - так и не внесли, оставили в том самом сомнительном варианте, против которого выступали и Порошенко, и Тимошенко – мечтающие о президентском кресле, и другие громкие, но тоже неэффективные депутаты.

Все красноречивые заявления в Раде можно назвать лишь показательными выступлениями, потому что закон о мобилизации получился именно репрессивным, более того, на Украине его принятие уже сравнили с возвращением крепостного права. И проголосовало за этот закон большинство депутатов – 283, воздержались – 49, против был лишь один голос. Ну, то есть украинские слуги народа в очередной раз доказали – за народ они готовы сражаться исключительно на словах, а в реальности сделать ничего не могут. Вот уже и западная пресса резюмировала, что принятый закон гарантирует истребление целого поколения украинцев.

"Украина давно уже превратилась в фашистское государство, а отличительной чертой фашистского государства является открытая диктатура, то есть диктатура, не задрапированная законом. И этот закон, который они приняли, все эти диктаторские мероприятия, которые они проводили – террористические, по сути, мероприятия по отношению к собственному населению – они их всё равно не задрапировали", - отметил Александр Семченко, украинский публицист, доктор политических наук.

Так вот, согласно новому закону, все военнообязанные должны выйти из тени и добровольно обновить свои данные – иначе поймают, оштрафуют примерно на 500 долларов, заблокируют банковские счета, лишат водительских прав и всё равно отправят на фронт. Туда же отправятся ограниченно годные и инвалиды – если заново не явятся на медосмотр. А все здоровые мужчины от 18 до 60 лет всегда – то есть в любой ситуации - должны иметь при себе военный билет.

Ну а ещё повестка считается полученной даже без вручения. Мобилизация коснётся и автомобилей – если у владельца свыше одного транспортного средства, то излишками придётся поделиться с государством и кстати - теперь все государственные органы должны оказывать содействие в мобилизации – в общем, если раньше украинцы бегали только от представителей территориальных центров комплектования, то теперь на улицу вообще лучше не выходить даже студентам, потому что законом отменяется понятие "срочная служба" - её заменили на пятимесячную военную подготовку, а это значит - большинство украинских студентов теперь считаются военнообязанными. Между прочим, отправлять в окопы молодёжь даже до 25 лет - да и вообще любимого возраста – потребовали у Зеленского американские сенаторы, в обмен обещали ускорить выдачу финансовой помощи.

"Более того, в Рейхе, я Рейхом называю ту часть Украины, которая оккупирована Зеленским – заговорили о детях 16 лет. Причём, не о добровольцах, а о мобилизации. Я думаю, к этому тоже подойдёт, потому что запад не зря Зеленскому даёт деньги. Он платит ему за кровь. Вот этой кровью Зеленский должен отдать за те деньги, которые уже на его счетах офшорных находятся в Великобритании, в британских юрисдикциях и американских юрисдикциях", - рассказал Александр Семченко.

Те же счастливчики, которые всё же успели сбежать за кордон и их не остановила даже колючая проволока, которой для надёжности обматывают украинскую границу, останутся на чужбине без документов, потому что новый закон запрещает консульствам оказывать любые услуги без предъявления военного билета. Так что украинским забугорным патриотам, включая тех, которые запустили в социальных сетях флешмоб "будни уклониста", радоваться осталось недолго – а именно до тех пор, пока будет действовать загранпаспорт, дальше придётся либо сдаваться родине, либо бомжевать или просить политическое убежище

И ведь цирк с бронью на Украине устроили в прямом смысле слова, народ поделили не только на богатых и бедных, но и на правильных и неправильных – причём, делили по какой-то хитрой схеме. Например, от мобилизации защитили настоящих клоунов – то есть бывших коллег Зеленского, а также депутатов и их помощников, а вот священникам канонической православной церкви Рада в отсрочке отказала.

Чудом под принудительную мобилизацию пока не попали женщины, но и они уже в разработке. Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами вооруженных сил Украины Оксана Григорьева через газету Times напомнила дамам, что и они по конституции обязаны защищать родину.

Но главное - и для мужчин, и для женщин – по требованию главнокомандующего Вооруженными силами Украины из нового закон о мобилизации вычеркнули демобилизацию.

"Масштабная демобилизация в армии происходит либо после победы, либо после капитуляции", - сказал Иван Тимочко, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Украинцев решили не отпускать домой просто потому, что воевать некому. Сотни тысяч сбежали, столько же погибли, а ещё катастрофическими темпами растет число дезертиров. По данным генпрокуратуры, только за январь-февраль 2024 года в самоволку ушли почти 5 тысяч солдат. Получается, что у Зеленского просто нет человеческих ресурсов, чтобы воплотить в реальность свои больные фантазии.

Крымский мост Зеленский атаковал уже дважды – ущерб был, но стопроцентную работоспособность моста восстановили быстро. Вот и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины немецким журналистам честно признался, что этот стратегический объект Киеву сейчас не по зубам.

А ещё украинские террористы признаются, что работают над очередным контрнаступом, начало которого, как обычно, держится в секрете. Не даёт им покоя и Запорожская АЭС. Её неоднократно атаковали и на этой неделе, даже несмотря на то, что там находились иностранные наблюдатели. Причём, в последние дни интенсивность ударов по самой крупной атомной станции в Европе заметно выросла. Украина направляла дроны-"камикадзе" 7, 8 и 9 апреля. Международное агентство по атомной энергии и ООН потребовали прекратить этот беспредел.

Проблема лишь в том, что на западе боятся открыто признать, что атакует АЭС именно Украина, так что все требования обращены не понятно к кому. Что интересно, а скорее абсурдно - на западе вроде как отказываются признавать, что АЭС атакует Украина, но при этом публикуют признания иностранных инспекторов МАГАТЭ, тех самых, которые работают на станции, что именно Россия защищает АЭС от беспилотников.

Очевидно, что в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС пострадают все - и Европа, и Украина, и Россия. Кроме того, не менее очевидно, что Россия свою собственную станцию уничтожать не будет. Но эксперты предполагают, что Киев, похоже, сделал ставку на ядерный шантаж и сейчас именно при помощи атак на Запорожскую АЭС пытается запугать не только Москву, но и своих западных друзей – чтобы получить от них ещё больше денег и оружия.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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