Небензя назвал парадом лицемерия заседание СБ ООН по удару Ирана

Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совбеза, отметил дипломат

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности всемирной организации после ответного удара Ирана по Израилю.

Дипломат напомнил, говоря про атаку Израиля на иранское посольство в Дамаске, что "нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli" (в переводе с латыни — "повод к войне", признанное международным правом законное основание для начала военных действий).

По мнению Небензи, "если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту". Однако в отношении Ирана "в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать".

Российский постпред указал и на то, что многие участники заседания Совбеза "не нашли в себе смелости прямо указать на то, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода беспрецедентной по масштабам жертв операции Западного Иерусалима в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", сообщает ТАСС.

Между тем источники утверждают, что уже 15 апреля Израиль готовится ответить на массированную атаку Ирана, масштабы ответа сейчас определяются. Один из вариантов, рассматриваемых Тель-Авивом, — нанесение ущерба иранским ядерным объектам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила послу Израиля в Москве Симоне Гальперин после ее заявления о том, что Тель-Авив ждет от российских властей осуждения удара Ирана. Спикер внешнеполитического ведомства напомнила про регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

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