Посол России призвал Израиль к сбалансированности в ситуации с Ираном

Ситуация в регионе резко обострилась

Ближний Восток может втянуться в большую войну, если развитие ситуации в регионе пойдет по принципу око за око, зуб за зуб. Об этом предупредил в понедельник, 15 апреля, российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Как отметил дипломат в эфире телеканала "Россия-24", Россия исходит из того, что руководство Израиля в свете действий Ирана проявит разумный и сбалансированный подход. Он выразил надежду на то, что "оголтело, сломя голову не пустится израильское руководство в дальнейшую раскрутку этой приводящей только в тупик спирали".

Викторов напомнил, что Тегеран со своей стороны заявил об исчерпанности инцидента и заверил, что "никаких дальнейших действий предпринимать они (иранские военные) не собираются".

Ранее в Тегеране заявили, что иранские гиперзвуковые ракеты, запущенные по Израилю, все до одной достигли своих целей. При этом не уточняется, какие именно объекты на территории Израиля были атакованы гиперзвуковыми ракетами.

Между тем российский постпред при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности всемирной организации после ответного удара Ирана по Израилю. По мнению дипломата, "если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что ни регион, ни мир не могут себе позволить еще одной войны и осудил действия Ирана. К сдержанности обе стороны конфликта призвали также Китай и страны Персидского залива.

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