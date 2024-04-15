Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Эскалация не пойдет на пользу никому

Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны к сдержанности. Такое заявление сделал в понедельник, 15 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что "дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", а потому Россия выступает за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами, сообщает РИА Новости.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что Ближний Восток может втянуться в большую войну, если развитие ситуации в регионе пойдет по принципу око за око, зуб за зуб. Он выразил надежду на то, что "оголтело, сломя голову не пустится израильское руководство в дальнейшую раскрутку этой приводящей только в тупик спирали".

Иранские власти настаивают на том, что отреагировали соразмерно на удар израильских военных по посольству Ирана в Дамаске. При этом Тегеран подчеркнул, что если Соединенные Штаты решат вмешаться в ближневосточный конфликт, их ждет ответная реакция: Иран готов нанести удар по американским силам в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"