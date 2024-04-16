Задержан украинский агент, подорвавший авто экс-сотрудника СБУ в Москве

Все соучастники будут установлены

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

Задержанный – гражданин России 1983 года, которого завербовали украинские спецслужбы в октябре 2023 года. По заданию куратора он прибыл в Москву, собрал взрывное устройство и осуществил минирование автомобиля Прозорова.

СКР уже возбудил уголовное дело по двум статьям - о покушении на убийство и незаконном хранении взрывчатки. Не исключено, что в ходе дальнейших следственно-разыскных действий преступление квалифицируют по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена". По ним задержанному может грозить пожизненный срок.

Все организаторы и соучастники будут объявлены в розыск и привлечены к ответственности, добавили в ЦОС ФСБ.

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве произошел 12 апреля. Устройство сдетонировало, когда хозяин автомобиля включил зажигание. Мужчина выжил, он получил травмы ноги, его отвезли в больницу. Рядом припаркованные автомобили получили повреждения.

Источник ТАСС сообщил, что мощность взрывного устройства составляла до 150 граммов в тротиловом эквиваленте

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