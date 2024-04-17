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МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии

15:14
  • среда
  • 17 апреля 2024

Это связано с высылкой российского дипломата из посольства в Таллине

В Министерство иностранных дел России в среду, 17 апреля, вызвана временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Об этом рассказали в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
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Главе эстонской дипмиссии был выражен протест в связи с объявлением 19 марта без каких-либо оснований персоной нон грата дипломата посольства Российской Федерации в Таллине.

С учетом принципа взаимности Яне Ванамёльдер заявили, что из России подлежит высылке сотрудник посольства Эстонии в Москве, а враждебная деятельность Таллина всегда будет получать должный ответ, подчеркивается на официальном сайте МИД.

Эстонские власти между тем планируют новые русофобские шаги. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс вынесет на рассмотрение парламента предложение о признании Московского патриархата террористической организацией. На этом основании политик намерен добиться окончательного запрета на его деятельность в стране.

В эстонском департаменте полиции и погранохраны предложили полностью закрывать на ночь погранпереход между Нарвой и Ивангородом на границе с Россией. Сейчас автомобильный пункт пропуска в этом месте находится на ремонте, но можно пересечь границу пешком.

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