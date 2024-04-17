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Собянин: В семи округах Москвы появится 16 промышленных объектов по программе создания рабочих мест

18:12
  • среда
  • 17 апреля 2024

На предприятиях найдут работу 16 тысяч человек

В семи административных округах Москвы появится 16 новых промышленных объектов. Их строят инвесторы по программе создания рабочих мест. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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"Трудоустроиться на предприятия смогут больше 16 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Так, в районе Очаково-Матвеевское появится завод по выпуску продуктов питания и полуфабрикатов. В районе Марьина Роща построят производственный технопарк. Товарный и архитектурный бетон и изделия из него будут производить в Покровском-Стрешневе.

Мэр напомнил, что программа по созданию рабочих мест реализуется с 2020 года. Суммарные инвестиции в них, как спрогнозировано, превысят 1,4 триллиона рублей.

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