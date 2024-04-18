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Собянин: Более 1,6 млн услуг оказал "Малый бизнес Москвы" за 12 лет

16:31
  • четверг
  • 18 апреля 2024

За эти годы было реализовано 48 тысяч бизнес-проектов

За 12 лет учреждение "Малый бизнес Москвы" предоставило предпринимателям услуги 1,6 миллиона раз. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Он добавил, что всего доступны свыше 35 онлайн-сервисов.

"Государственному бюджетному учреждению "Малый бизнес Москвы" – 12 лет. МБМ помогает бизнесменам столицы и тем, кто только планирует начать свое дело в нашем городе," – указал градоначальник в своем сообщении.

Отмечается, что среди прочего для начинающих предпринимателей доступны бесплатная консультация и образовательная помощь.

Специалисты организации провели свыше 12 тысяч бизнес-мероприятий. На портал "Малый бизнес Москвы" зашли более 4 миллионов уникальных пользователей. Собянин подчеркнул, что при поддержке учреждения в столице появилось более 48 тысяч бизнес-проектов.

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