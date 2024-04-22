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Собянин: В обновленных поликлиниках Москвы врачи провели 45 миллионов приемов

13:59
  • понедельник
  • 22 апреля 2024

В рамках первого этапа модернизировали более 200 зданий

Уже 45 миллионов приемов провели московские врачи в отремонтированных по новому стандарту поликлиниках. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале. Всего в ходе первого этапа реконструировано было более 200 зданий.

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При этом он подчеркнул, что после модернизации поликлиники стали удобнее и комфортнее как для врачей, так и для пациентов. "Полностью заменили инженерные коммуникации, установили пандусы, обустроили зоны ожидания и комнаты отдыха. Также сделали доступнее запись к специалистам, расширили возможности диагностики и профилактики заболеваний, активно внедряем цифровые технологии", – написал глава города.

В обновленных зданиях пациенты уже смогли пройти 3,5 миллиона лучевых исследований. Это и рентгенография, и КТ, и МРТ и флюорография. До конца 2025 года в столице будет модернизировано еще 140 поликлиник.

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