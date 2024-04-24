Запад использует конфликт для удовлетворения потребностей своих военных монополий

Американские власти используют конфликт на Украине для удовлетворения потребностей собственных военных монополий и подчинения украинских властей ради сдерживания России. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США выделить новый пакет помощи Украине.

Северокорейский политик подчеркнул, что за красивыми лозунгами Вашингтона про "руку помощи" скрывается собственная выгода, хотя поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО.

При этом киевский режим находится в "предсмертной агонии", а "переливание крови" в виде очередного транша не изменит ситуацию на фронте, цитирует Им Чхон Иля РИА Новости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны рисковать и отправлять Киеву оружие, необходимое для их собственной безопасности. Политик также высказал мнение о том, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России – это якобы ее право на самооборону.

При этом украинский министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что "очень просил союзников" предоставить Киеву новые системы противовоздушной обороны — западные страны их "поищут".

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