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КНДР назвала Украину кладбищем оружия США и НАТО

08:37
  • среда
  • 24 апреля 2024

Запад использует конфликт для удовлетворения потребностей своих военных монополий

Американские власти используют конфликт на Украине для удовлетворения потребностей собственных военных монополий и подчинения украинских властей ради сдерживания России. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, комментируя решение Палаты представителей Конгресса США выделить новый пакет помощи Украине.
Российские войска захватили в Новомихайловке натовское оружие

Северокорейский политик подчеркнул, что за красивыми лозунгами Вашингтона про "руку помощи" скрывается собственная выгода, хотя поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений, которыми хвалились США и НАТО.

При этом киевский режим находится в "предсмертной агонии", а "переливание крови" в виде очередного транша не изменит ситуацию на фронте, цитирует Им Чхон Иля РИА Новости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны рисковать и отправлять Киеву оружие, необходимое для их собственной безопасности. Политик также высказал мнение о том, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России – это якобы ее право на самооборону.

При этом украинский министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что "очень просил союзников" предоставить Киеву новые системы противовоздушной обороны — западные страны их "поищут".

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