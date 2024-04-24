Канада разрешила использовать российский титан в обход санкций

Он необходим для корпорации Airbus

Правительство Канады разрешило ввозить и использовать российский титан в обход антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters. Журналисты выяснили, что металл будет закупать компания Airbus. В противном случае, встанет производство самолетов.

Напомним, в феврале Оттава ввела санкции против российской компании "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим импортером титана в мире. Вместе с этой корпорацией под ограничения попали 153 юридических лица и 10 физических лиц. Канадской авиастроительной компании пришлось получать дополнительные разрешения на импорт титана из России.

Reuters отмечает, что решение о введении санкций против ВСМПО в перспективе может привести к проблемам с поставками в страну самолетов, которые собираются за ее пределами. Так как в Airbus 350, к примеру, титановых деталей в разы больше, чем в тех моделях, которые собирают в Канаде.

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