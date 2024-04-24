Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

Речь идет о маневрах вблизи российско-финской границы

Учения Североатлантического альянса вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов. Такое заявление сделала в среду, 24 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что Россия продолжает следить за "агрессивными действиями коллективного Запада". При этом НАТО "продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности", планируя учения в Финляндии.

Захарова назвала несомненным то, что "все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты", сообщает РИА Новости.

Ранее Мария Захарова отмечала, что НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент, хотя сами натовцы этот факт пытаются отрицать.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

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