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Захарова предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

10:02
  • среда
  • 24 апреля 2024

Речь идет о маневрах вблизи российско-финской границы

Учения Североатлантического альянса вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов. Такое заявление сделала в среду, 24 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Чиновница подчеркнула, что Россия продолжает следить за "агрессивными действиями коллективного Запада". При этом НАТО "продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности", планируя учения в Финляндии.

Захарова назвала несомненным то, что "все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты", сообщает РИА Новости.

Ранее Мария Захарова отмечала, что НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент, хотя сами натовцы этот факт пытаются отрицать.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что группировка войск Североатлантического альянса у границ России насчитывает до 33 тысяч человек. Ее поддерживают около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин.

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