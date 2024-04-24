Посол Антонов объяснил цель энергосанкций США против России

В Вашингтоне анонсировали новые ограничения

Если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции — этот тривиальный сценарий реализуется вновь. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат объяснил стремление США оказать санкционное давление на энергетический комплекс России желанием доминировать на рынках. Однако, подчеркнул Антонов, это поведение не является жизнеспособным в многополярном мире.

Планы Вашингтона усиливать санкционное давление на российскую энергетику, прежде всего СПГ-проекты, демонстрируют "банальные конъюнктурные и хищнические амбиции", цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сообщал, что в очередной, четырнадцатый, пакет санкций против России, скорее всего, войдет запрет на импорт сжиженного природного газа. По мнению шведского дипломата, отказ Европы от российского сжиженного газа должен помочь Украине.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению российского дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

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