Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Дарины Изиляевой

У девочки - тяжелое онкологическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 11-летней Дарины Изиляевой.

У девочки тяжелое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Дарина перенесла несколько курсов высокодозной химиотерапии и две пересадки костного мозга. Но болезнь снова прогрессирует. Чтобы спасти жизнь ребенка, необходим препарат стоимостью почти три миллиона рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги, вся сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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