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Путин прокомментировал назначение Алиханова

17:15
  • среда
  • 15 мая 2024

Бывший губернатор Калининградской области стал главой Минпромторга

Антон Алиханов прекрасно понимает, что делать, чтобы работа в министерства промышленности и торговли шла успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что новый министр применит все свои навыки. Об этом сообщает РИА Новости
Алиханов опроверг сообщения о новых ограничениях на транзит в Калининград

Путин напомнил, что Алиханов уже работал в ведомстве раньше. А поработав губернатором Калининградской области, теперь еще и знает как это реализуется на местах. Поэтому при руководстве министерством сможет применить свои знания в полном объеме.

Напомним, накануне Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Среди прочих в обновленный состав кабинета министров вошли четыре бывших губернатора.

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