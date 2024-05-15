Путин прокомментировал назначение Алиханова

Бывший губернатор Калининградской области стал главой Минпромторга

Антон Алиханов прекрасно понимает, что делать, чтобы работа в министерства промышленности и торговли шла успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что новый министр применит все свои навыки. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин напомнил, что Алиханов уже работал в ведомстве раньше. А поработав губернатором Калининградской области, теперь еще и знает как это реализуется на местах. Поэтому при руководстве министерством сможет применить свои знания в полном объеме.

Напомним, накануне Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Среди прочих в обновленный состав кабинета министров вошли четыре бывших губернатора.

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