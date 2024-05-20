Выпускникам прошлых лет не разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету

Такая возможность действует лишь для выпускников текущего года

Возможность пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору до конца приемной кампании в вузы не распространяется на выпускников прошлых лет. Об этом в понедельник. 20 мая, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Как пояснил Музаев, "эта возможность только для выпускников текущего года", причем впредь "так будет ежегодно, сообщает РИА Новости.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин напомнил: в послании Федеральному собранию президент сказал о том, что необходимо снизить излишнюю нагрузку на учеников. При этом необходимо при совершенствовании ЕГЭ проработать возможность пересдать один из экзаменов до окончания приемной кампании в вузах, ведь "ребята зачастую волнуются".

В Рособрнадзоре заверяли, что ведомство делает все возможное, чтобы пересдать ЕГЭ выпускники могли с 23 мая — в основной период сдачи экзаменов. При этом в дополнительный период пересдач не запланировано.

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