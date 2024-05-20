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Выпускникам прошлых лет не разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету

12:37
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Такая возможность действует лишь для выпускников текущего года

Возможность пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору до конца приемной кампании в вузы не распространяется на выпускников прошлых лет. Об этом в понедельник. 20 мая, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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Как пояснил Музаев, "эта возможность только для выпускников текущего года", причем впредь "так будет ежегодно, сообщает РИА Новости.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин напомнил: в послании Федеральному собранию президент сказал о том, что необходимо снизить излишнюю нагрузку на учеников. При этом необходимо при совершенствовании ЕГЭ проработать возможность пересдать один из экзаменов до окончания приемной кампании в вузах, ведь "ребята зачастую волнуются".

В Рособрнадзоре заверяли, что ведомство делает все возможное, чтобы пересдать ЕГЭ выпускники могли с 23 мая — в основной период сдачи экзаменов. При этом в дополнительный период пересдач не запланировано. 

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