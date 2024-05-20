Песков прокомментировал подготовку к учениям с ядерным оружием

Их проведение ранее анонсировало Минобороны

Военные учения по отработке применения Россией нестратегического ядерного оружия будут проведены в соответствующие сроки. Такое заявление сделал в понедельник, 20 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили уточнить сроки проведения маневров, которые анонсировало Министерство обороны. Песков переадресовал данный вопрос к военному ведомству, подтвердил, что эти сроки "есть, действительно, в поручении Верховного главнокомандующего".

Конкретные даты Песков не назвал, но заверил, что соответствующее поручение будет исполнено в надлежащие сроки, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал предстоящие учения плановой работой, в которой нет ничего необычного, а также рассказал, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркивал, что готовящиеся российские учения ядерных сил — это вынужденная мера в ответ на риторику коллективного Запада. Планы этих маневров "не возникли на пустом месте", причем сама Россия никому не угрожает, отметил дипломат.

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