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Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

15:36
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Он получил возможность оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Это позволит ему оспорить решение об экстрадиции в США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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В марте суд Лондона потребовал от правительства США гарантий, что журналист при рассмотрении его дела, сможет опираться на первую поправку к Конституции. Она гарантирует защиты свободу слова.

Кроме того, европейский суд требовал гарантий, что Ассанж не будет приговорен к смертной казни. Американская сторона такие гарантии дала. Но сторонники основателя WikiLeaks указывали на то, что формулировки слишком "уклончивые".

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