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Шойгу предложил помочь Ирану в расследовании ЧП с вертолетом Раиси

15:40
  • понедельник
  • 20 мая 2024

Секретарь российского Совбеза выразил соболезнования

Российская сторона готова оказать иранским коллегам все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Такое заявление сделал в понедельник, 20 мая, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Главное

Политик в телеграмме выразил Тегерану соболезнования в связи с трагической гибелью главы государства и министра иностранных дел Ирана в авиакатастрофе. Он подчеркнул, что дело Эбрахима Раиси "будет продолжено, а память о нем сохранится на века".

Россия готова помочь Ирану в расследовании причин и обстоятельств крушения вертолета, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее в Израиле заверили, что не имеют никакого отношения к крушению вертолета с президентом Ирана на борту. Это заявление прозвучало в свете крайнего обострения отношений между двумя государствами, вплоть до обоюдного обмена угрозами.

Москва тем временем подтвердила настрой на плотное взаимодействие с Тегераном, несмотря на трагедию с иранским президентом. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил убежденность в том, что вопреки трагедии в Иране углубление отношений между странами продолжится, а достигнутые договоренности будут соблюдены.

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