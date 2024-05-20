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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета. Главное

11:41
  • понедельник
  • 20 мая 2024

В стране объявлен пятидневный траур

Пятидневный траур по Эбрахиму Раиси объявлен в Иране, об этом сообщил верховный лидер Али Хаменеи. Накануне вечером вертолёт, на котором находился президент страны и сопровождавшие его лица, разбился в труднодоступном горном районе возле границы с Азербайджаном. Рано утром спасатели обнаружили место трагедии и увидели сгоревшие обломки.
Раиси похоронят 21 мая в Тебризе

Поиски вертолета президента Ирана продолжались всю ночь. Правительство направило десятки групп спасателей, задействовало армейские части и подразделения Корпуса стражей исламской революции. Труднодоступная горная местность, сильный туман и ливень. Дороги размыло, передвигаться можно было только пешком. С рассветом задействовали квадрокоптеры. Наконец, точка, где совершил жесткую посадку вертолет, установлена.

Борт упал на склоне горы недалеко от селения Тавиль в 30 километрах от границы с Азербайджаном. Машина полностью разрушилась. Около семи утра по московскому времени в Тегеране сообщили: все находившиеся в вертолете погибли. Это экипаж и официальные лица - президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам города Тебриз Мухаммед Или аль-Хашем. Делегация участвовала в запуске гидроузла на реке Аракс на границе с Азербайджаном.

"Это яркое проявление нашего сотрудничества и самых тесных отношений. Плотина поможет обеспечить безопасный транзит товаров и туристов. Учитывая, насколько активно идут работы, я думаю, что строительство займет меньше времени, чем предполагалось", - говорил Раиси на торжественной церемонии.

В обратный путь Раиси и сопровождающие отправились около 13 часов по иранскому времени. Вскоре вертолет президента пропал с экранов радаров. При этом эксперты отмечают, что в воздухе находились три машины. И две из них благополучно вернулись в Тегеран, не предприняв при этом попыток начать поиски борта номер один. Весь день и ночь поступали противоречивые сведения о судьбе пассажиров. Агентство "Мехр" сообщало, что Раиси жив и передвигается на машине. Иранские СМИ писали, что губернатор Хашем, летевший вместе с президентом, несколько раз выходил на связь и рассказал, что чувствует сильную боль и слышит звуки сирен.

По всему Ирану люди сейчас молятся. Иранцы не могут поверить, что Эбрахим Раиси погиб. Он стал президентом в 2021 году, набрав на выборах более 60 процентов голосов. Политик-конверватор Раиси тем не менее выступал за широкое участие Ирана в международных делах. Был известен как жесткий критик запада и одновременно укреплял отношения с ближайшими соседями и с Россией. Первый зарубежный визит после избрания совершил в Москву. А в этом году собирался участвовать в саммите БРИКС в Казани.

"Некоторые люди говорят, что единственный выход из наших проблем - это улыбаться Америке или европейским странам. Я говорил это много раз и снова повторю: мы не ждем их улыбки и не ставим экономику и жизнь людей в зависимость от их воли. Существует очень хорошая возможность, называемая глобальным альянсом БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества. Членство в этих альянсах определенно может сыграть роль в борьбе с односторонним подходом американцев", - говорил Раиси.

Наблюдатели отмечают, что инцидент с вертолетом Раиси произошел буквально сразу после того, как иранские власти провели через посредников переговоры с США с целью снизить угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке. Израильские СМИ после трагедии в Иране со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что страна не имеет отношения к крушению вертолёта. Тем временем, эксперты считают, что события последних дней - гибель Эбрахима Раиси, покушение на премьера Словакии Фицо и раскрытая спецслужбами подготовка покушения на президента Сербии Вучича могут быть не просто совпадениями и свидетельствуют о крайней нестабильности в мире.

Исполнять обязанности президента Ирана до новых выборов, которые должны состояться не позднее чем через 50 дней, будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Правительство страны собралось на экстренное заседание. Кресло Эбрахима Раиси сегодня осталось пустым.

Алексей Платонов. "ТВ Центр"

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Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси
Место крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Место крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Место крушения вертолета президента Ирана
Место крушения вертолета президента Ирана
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