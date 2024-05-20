Литвиненко: на Украине понимают, что конфликт закончится переговорами

Секретарь СНБО считает, что ситуация на фронте не катастрофичная

Украина понимает, что конфликт должен закончится переговорами. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Литвиненко. На своей странице в соцсети он указал, что "ситуация на фронте является крайне сложной". Но, по его мнению, она не катастрофична.

Напомним, на 15-16 июня назначена мирная конференция по Украине. Она пройдет недалеко от города Люцерна в Швейцарии. Ожидается присутствие до 120 глав государств. При этом Россию на мероприятие не пригласили.

Российская сторона заявила, что в любом случае не будет участвовать в этой конференции. Так как на ней будут обсуждать "нежизнеспособную формулу мира".

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