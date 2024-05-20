Разведки стран ЕС предупредили об угрозе нарастания военного превосходства России

Западу предлагается активнее поддерживать Украину

Военное превосходство России над Украиной продолжит нарастать, если Запад "не проявит активность". Об этом в понедельник, 20 мая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок.

Собеседники издания заявили, что Россия ожидает конфликта с Североатлантическим альянсом в течение последующего десятилетия, а потому намеревается увеличить численность регулярной армии до 1,5 миллиона человек к 2026 году.

При этом источники WSJ в разведках европейских стран не уточнили, что подразумевают под активизацией усилий Запада, к которым призывают на фоне подготовки России к потенциальному конфликту.

Ранее Сергей Шойгу в период руководства Министерством обороны России заявлял, что российская армия сейчас является самой подготовленной и боеспособной в мире. Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 года были полностью выполнены, их численность доведена до 1 150 тысяч военнослужащих.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что с начала спецоперации расширено производство вооружений и военной техники, большинство предприятий работает в три смены. Например, вырос объем выпуска танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза.

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