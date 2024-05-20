Соглашения с Украиной и Западом не помогут

Россия не может быть уверена в выполнении какого-либо компромиссного соглашения с Украиной – даже если оно будет достигнуто. Также нельзя быть уверенным в гарантиях Запада, заявил Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совбеза России убежден: лучшая гарантия безопасности страны – это "Искандеры", "Цирконы", "Кинжалы" и иное вооружение.

Медведев пояснил: любой новоиспеченный "фюрер" украинского рейха способен по конъюнктурным причинам разорвать заключенный договор в любой момент. И в этом случае не помогут никакие западные гарантии – а Запад, скорее всего, и не станет их давать.

В этих условиях, как заявил Медведев в интервью ТАСС, лучшие гарантии – российское высокоэффективное оружие. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Россия будет договариваться только на своих условиях и навязать ей чужие правила не получится.

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