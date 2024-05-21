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Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

12:31
  • вторник
  • 21 мая 2024

Можно попробовать себя в роли сборщика дронов и научиться сервировать стол

В столичных колледжах пройдут дни открытых дверей. На них школьники смогут познакомиться с более чем 170 профессиями и специальностями. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

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"Школьники... пообщаются с опытными педагогами. На мастер-классах абитуриенты освоят первые практические навыки в различных областях", – отмечается в публикации.

В конце мая школьников будут обучать сервировке стола и кассовым операциям, а также расскажут о финансовых системах. А в июне можно будет создать собственный проект в программе Adobe Illustrator, узнать, как с минимальным количеством кликов мышкой использовать операционную систему и попробовать себя в роли сборщиков дронов.

Посмотреть полное расписание встреч в колледжах можно на сайте dod.mcrpo.ru.

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