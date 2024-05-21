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Путин рассказал о реализации кадровой программы для участников СВО

15:16
  • вторник
  • 21 мая 2024

Она получила название "Время героев"

В России продолжается реализация кадровой программы "Время героев", созданной для участников специальной военной операции. Об этом во вторник, 21 мая, говорили российский лидер Владимир Путин и глава Калмыкии Бату Хасиков.
Более 80 участников СВО пройдут обучение в рамках программы "Время Героев"

Как отметил Хасиков, в его регионе "десятки ребят сейчас подали заявки для участия в проекте "Время героев", поскольку это "колоссальнейшая возможность, это очень важно для нас". Глава республики поблагодарил президента за эту инициативу.

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что "выборка здесь не может быть массовой", а также отметил, что пока сделан лишь первый шаг — "потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент назвал поддержку наших героев, участников специальной военной операции и их семей, особым и объединяющим всех вопросом. В программе "Время героев" принимают участие "солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества".

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что тенденция участия героев специальной военной операции в местных выборах в России заслуживает самой высокой оценки — "это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, которые проявляют акты героизма, мужество, смелость".

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