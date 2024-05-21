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Путин освободил Толстого с поста советника главы государства

15:57
  • вторник
  • 21 мая 2024

Он отвечал за вопросы культуры

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Толстой занимал эту должность с 2012 года, отвечал за вопросы культуры.

Ранее стало известно, что новым советником Путина по культуре стала парламентарий Елена Ямпольская. 21 мая она досрочно сложила депутатские полномочия в связи с новым назначением.

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