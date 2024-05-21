Путин освободил Толстого с поста советника главы государства

Он отвечал за вопросы культуры

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Толстой занимал эту должность с 2012 года, отвечал за вопросы культуры.

Ранее стало известно, что новым советником Путина по культуре стала парламентарий Елена Ямпольская. 21 мая она досрочно сложила депутатские полномочия в связи с новым назначением.

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