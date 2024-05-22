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В Конгрессе призвали разрешить ВСУ бить американским оружием по России

08:41
  • среда
  • 22 мая 2024

Вашингтон уверяет, что пока таких разрешений не давал

Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по разведке палаты представителей Майком Тернером обратилась к шефу Пентагона Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать оружие, предоставляемое Соединенным Штатам, для нанесения ударов по объектам на территории России.

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Авторы инициативы считают эту меру необходимой для того, "чтобы Украина могла лучше защищаться от России". Наряду с этим конгрессмены призывают ускорить выделение дополнительных ресурсов киевскому режиму.

В письме, в числе прочего, говорится об увеличении количества летчиков ВСУ, которых учат работе с американскими истребителями F16, а также о помощи в укреплении украинской системы противовоздушной обороны, сообщает "Интерфакс".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что любое использование западного оружия против мирных российских городов повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты наших граждан.

Тем временем бывший директор ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Вашингтону придется принять сложное решение: США должны разрешить Вооруженным силам Украины использовать американские системы противовоздушной обороны для уничтожения ракет над территорией России.

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