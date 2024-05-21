Россия добьется "абсолютного унижения Запада"

Соединенные Штаты передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в конфликте. С таким заявлением выступил основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

По словам Принса, произведенное десять лет назад вооружение отправляется на Украину по современным ценам – то есть, в 4-5 раз дороже. Это огромная афера, оплаченная Пентагоном: выделяемые на помощь Украине деньги идут пяти крупным американским оборонным подрядчикам, заявил Принс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Основатель ЧВК убежден, что конфликт на Украине давно следовало разрешить путем переговоров. Принс считает, что для России реально добиться в конфликте "абсолютного унижения Запада". И при этом обеспечить ситуацию, при которой украинской проблемы больше никогда не возникнет.

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