ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Основатель Blackwater обвинил США в поставках устаревшего оружия Киеву

21:35
  • вторник
  • 21 мая 2024

Россия добьется "абсолютного унижения Запада"

Соединенные Штаты передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в конфликте. С таким заявлением выступил основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

Песков прокомментировал подготовку к учениям с ядерным оружием
ВСУ ударили западным оружием по окрестностям Луганска

По словам Принса, произведенное десять лет назад вооружение отправляется на Украину по современным ценам – то есть, в 4-5 раз дороже. Это огромная афера, оплаченная Пентагоном: выделяемые на помощь Украине деньги идут пяти крупным американским оборонным подрядчикам, заявил Принс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Основатель ЧВК убежден, что конфликт на Украине давно следовало разрешить путем переговоров. Принс считает, что для России реально добиться в конфликте "абсолютного унижения Запада". И при этом обеспечить ситуацию, при которой украинской проблемы больше никогда не возникнет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.