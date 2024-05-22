МИД: участие Франции в боях на Украине сделает ее стороной конфликта

Увеличивается риск столкновения двух ядерных держав

Если Франция решит участвовать в боевых действиях на Украине, то она станет стороной конфликта. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью агентству РИА Новости. Он подчеркнул, что в этом случае вырастает риск столкновения между двумя ядерными державами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС готовы создать коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По факту, глава первой республики предлагает наносить удары вглубь российской территории. В марте Макрон заявил, что готов отправить французских военных на Украину, если Россия прорвет линию фронта.

Представитель российского МИД напомнил, что "французские военные станут законными целями", если появятся в зоне соприкосновения. Дипломат отметил, что потом руководству Франции придется держать ответ перед семьями погибших.

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