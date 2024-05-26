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Российские "Аллигаторы" сорвали ротацию ВСУ под Харьковом

10:01
  • воскресенье
  • 26 мая 2024

Все цели поражены

Ударная группа армейской авиации в составе вертолётов Ка-52 "Аллигатор", Ми-35 и Ми-8 сорвала ротацию подразделений ВСУ на харьковском направлении. Экипажи точно отработали неуправляемыми ракетами С-8.

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Координаты сообщил авианаводчик, а затем он же подтвердил - все цели уничтожены. Вертолёты успешно вернулись на аэродром вылета, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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