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Собянин: пять крупных улиц в районе Марьино ждет благоустройство в этом году

16:31
  • понедельник
  • 27 мая 2024

Сейчас работы идут на Донецкой улице

Пять крупных улиц будут благоустроены в этом году в столичном районе Марьино. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он отметил, что сейчас комплексные работы идут на Донецкой улице. Там ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары. Кроме того, устраивают газоны и модернизируют систему освещения. Вдоль пешеходных маршрутов устанавливают лавочки. Здесь работы должны завершиться к осени.

"Также сделаем более комфортными улицы Маршала Голованова, Новомарьинскую и Подольскую, Перервинский бульвар и Проектируемый проезд №769"– написал глава города.

Марьино – самый крупный по численности населения московский район. Здесь проживает более 270 тысяч человек. Работы по благоустройству идут не первый год. Здесь уже облагородили пруды-регуляторы. Кроме того, организовали площадки для спорта и отдыха.

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