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Сервис "Библиотеки Москвы" позволяет забронировать из дома любую книгу — Собянин

19:03
  • понедельник
  • 27 мая 2024

За пять лет в Москве была создана автоматизированная библиотечная система

Столичные библиотеки получили больше возможностей с развитием цифровизации. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что огромная работа по созданию автоматизированной библиотечной системы была проведена в последние пять лет.

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За это время был сделан электронный каталог изданий, создана система для приема и выдачи книг с использованием микрочипов. Появились станции самообслуживания и сервис онлайн-бронирования.

"Теперь легко контролировать любое передвижение книг, сократилось время на их выдачу и оформление возврата. Для удобства читателей был создан новый формат читательского билета — единый, он выпускается как в пластике, так и электронно. Оформляется в библиотеке или на mos.ru", — отметил Собянин.

В столице работает сервис "Библиотеки Москвы". Там можно не только забронировать издание в любом книгохранилище города, но и перенести дат у возврата. Нейросеть, встроенная в сервис, составляет персональные рекомендации для читателя. Кроме того, сайт информирует о мероприятиях, которые проходят в библиотеках.

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